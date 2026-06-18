T.C. KIRŞEHİR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2026/548 Esas

Mahkememizde görülmekte mirasçılık belgesi istemi davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince; Müteveffa Gördey KILIÇ (TC: 60394026000) yasal mirasçıları tespit edilemediğinden, müteveffanın mirasçılarının işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere mahkememize müracaat etmesi aksi takdirde TMK' nun 594. maddesi gereğince mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceğine dair gerekli kararın yokluğunda verileceği hususu İLANEN tebliğ olunur.