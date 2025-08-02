T.C. KIRŞEHİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2025/24 Esas

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından dahili davalılar Barış ÇOBAN, Behiye DEMİR, Taner ZENGİN, Vural ÇOBAN, Büşra DAĞ, Coşkun DAĞ, , Ekrem DAĞ, Emine DAĞ, Fatma ÇOBAN, Fatma ÇOBAN, İbrahim ÇOBAN,Mehmet KARACA, Nurettin ÇOBAN, Özgür DEMİR, Saliha ÇOBAN, Serkan ORMAN, Zeliha ŞAHİN, Zümrüt DEMİR, 610***402 TC kimlik nolu Hava ORMAN, Gülhan UZUN vd. diğerleri aleyhine açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) ilişkin davanın mahkememizde yapılan açık duruşması sonunda; dava dilekçesi, dahili dava dilekçesi ve tensip zaptı tebliği için ilgili konsolosluklara yazılan müzekkerelere adreslerin yetersiz olması nedeniyle bila ikmal gönderildiği ve 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28.maddesi uyarınca yapılan adres araştırmasında da sonuç alınamamış olup, aynı kanunun 28. ve 29. maddeleri uyarınca ilanen tebliğine karar verilerek; Asıl dava konusu Kırşehir ili Merkez ilçesi Karıncalı köyü 114ada 1 parsel ve birleşen dosya 111 ada 4 parsel sayılı taşınmazlarda Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin faaliyetleri için ihtiyaç duyulan Enerji Nakil Hattı (Terziali Hat Sonu Enh) yeri için asıl dava konusu taşınmazın 435,19 m² lik kısmında irtifak hakkı, birleşen dosya dava konusu taşınmazın 8,96 m² lik kısmında mülkiyet, 1.795,16m² lik kısmında irtifak hakkı tesisi için kamulaştırma bedelinin tespiti ve bu bedelin peşin ödenmesi karşılığında müvekkil kurum TEDAŞ adına kayıt ve tesciline hükmedilmesi gerekçesi ile Mahkememize dava açılmış olmakla, İlan tarihinden itibaren HMK 317.Maddesi uyarınca iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, HMK 318. Maddesi gereğince davayla ilgili tüm delillerinizi açıkça hangi vakıanın delili olduğunuda bildirmek, elinizde olan delillerinizi dilekçelerinize eklemek ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayan bilgileri bildirmeniz, kamulaştırılması talep edilen taşınmazla ilgili olarak tebligat yapılanlara tebligat gününden, kendisine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karsı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karsı düzeltim davası açabileceğiniz ihtarı ile duruşma günü 05/08/2025 günü saat: 09:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde 6100 sayılı HMK'nın ilgili maddeleri uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ihtarı, 12/03/2025 duruşma tutanağı duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen Dahili Davalılar 560***862TC kimlik nolu Barış ÇOBAN, 517***840 Behiye DEMİR, 100***896-Taner ZENGİN,560***590-VuralÇOBAN,566***928-Volkan ÇOBAN, 456***280TC kimlik nolu Büşra DAĞ,105***018TC kimlik nolu Coşkun DAĞ, 106***704 TC kimlik nolu Ekrem DAĞ, 105***182TC kimlik nolu Emine DAĞ, 558***990TC kimlik nolu Fatma ÇOBAN, 560***496TC kimlik nolu Fatma ÇOBAN, 560***654 TC kimlik nolu İbrahim ÇOBAN, 463***004TC kimlik nolu Mehmet KARACA,560***708TC kimlik nolu Nurettin ÇOBAN,507***314 TC kimlik nolu Özgür DEMİR, 559***002 TC kimlik nolu Saliha ÇOBAN, 610***898TC kimlik nolu Serkan ORMAN,496***974 TC kimlik nolu Zeliha ŞAHİN, 563***982 TC kimlik nolu ZümrütDEMİR,610***402 TC kimlik nolu Hava ORMAN,169***378 TC kimlik nolu Gülhan UZUN tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.10/07/2025