T.C. KIZILCAHAMAM 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2021/159 Esas

DAVALILAR: Münire Soydan, İbrahim Aydoğan, Şerife Soylu

Davacı tarafından davalılar aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (Kadastral Parselin İhyası) davasının yapılan yargılamasında isimleri yukarıda yazılı davalıların açık adresi tespit edilemediğinden ön inceleme duruşma gün ve saati ile tensip zaptının ilan yolu ile tebliğ edilmesi uygun görülmüştür.

İlanın gazetede yayınlanmasından yedi gün sonra ön incelemeye davet tensip zaptını tebellüğ etmiş sayılacağınız, HMK 139. maddesi uyarınca sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, 06/05/2026 günü saat: 10:05'da Mahkememiz duruşma salonunda yapılacak ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tebliğden itibaren iki hafta kesin süre içerisinde delillerinizi Mahkemeye sunmanız veya getirtilecek belgeler için gerekli açıklamayı yapmanız, aksi takdirde delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği hususu ihtarıyla İLANEN tebliğ OLUNUR.