T.C. KIZILCAHAMAM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KIZILCAHAMAM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN (TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO: 2021/546 Esas KARAR NO: 2023/193

Davalı: 1- NİLÜFER ÇALIŞKAN

Davacı: 2- TUNA YÖNETİM HİZMETLERİ TURİZM DANIŞMANLIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yukarıda tarafları yazılı mahkememiz dosyasından yapılan yargılama sonunda;

HÜKÜM

1- Davanın kabulüne,

2- Dava konusu 19/24 payı davacı adına kayıtlı olan Ankara İli, Kızılcahamam İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 373 ada 22 parsel A-7B Blok Zemin kat 2 nolu bağımsız bölümün davacı adına kayıtlı olan 1/24 hissesinin tapu kaydının iptali ile iptal edilen 1/24 hissenin davalı adına kayıt ve tesciline, dair istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.