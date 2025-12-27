T.C. KIZILCAHAMAM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/491 Esas

DAVALI : BEKTAŞ DAĞDELEN

Davacı vekili 17/11/2025 tarihli dava değeri artırım dilekçesi ile 144.000 TL hak mahrumiyet bedeli ve değer kaybı bedelini kaza tarihi olan 28.05.2023 tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. Dava değeri artırım dilekçesine karşı tebliğden itibaren 2 hafta içinde içerisinde beyan dilekçesi vermeniz, vermediğiniz takdirde beyan dilekçesi vermekten vazgeçmiş sayılacağınız hususu Tebligat Kanunu'nun 28. ve 29. maddesi gereğince ilanen ihtar ve tebliğ olunur.