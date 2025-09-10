T.C. KIZILCAHAMAM SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/1260 Esas

DAVALI: HAKAN ARTUÇ; Hüseyin ve Sevim'den olma, 02/06/1979 doğumlu, Çiçekli Mah Tezol Sokak 18/9 06000 Keçiören/Ankara 06000 Keçiören/ ANKARA

DURUŞMA GÜNÜ VE SAATİ: 09/12/2025 Saat 10.00

Davacı Meryem Kahraman tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmekle, işbu ilanen tebligatın yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren 2 haftalık süre içinde “HMK. 122.126,129 maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini ve tüm delillerini mahkememize sunulması gerektiği hususu tensip zaptı ve dava dilekçesi tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.