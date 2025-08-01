T.C. KIZILTEPE 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2023/418 Esas KARAR NO: 2024/89

Askeri Yasak Bölgelere Girme (Teşebbüs) suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15/02/2024 tarihli ilamı ile 332/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Cuvan ve Semira kızı, 24/04/1998 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı HEVİN HISSO tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiştir. İLAN OLUNUR. 28.07.2025