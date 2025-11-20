T.C. KOCAALİ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KOCAALİ İCRA DAİRESİ'NDEN

2025/248 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/248 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İl, Kocaali İlçe, KİRAZLI Mahalle/Köy, merkez Mevkii, 162 Ada, 24 Parsel, Taşınmazın borçluy ...

Adresi : Kirazlı Köyü MerkezMevkisi Kocaali / SAKARYA

Yüzölçümü : 4.309,50 m2

İmar Durumu : Yok , İnşaat tarzı Kocaali Bel. 1/1000Uygulama İmar Planı dışındadır. 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına göre "Köy Yerleşik Alanı" içindedir. Büyük bir kısmı Köy Yerleşik Alanı içerisindedir.

Kıymeti : 14.445.572,71 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2025 - 14:47 / Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2026 - 14:47

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 14:47 / Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 14:47

17/11/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.