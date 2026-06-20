T.C.KOCAALİ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KOCAALİ İCRA DAİRESİ'NDEN

2026/3 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/3 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İl, Kocaali İlçe, KİRAZLI Mahalle/Köy, Karadere Mahallesi Mevkii, 148 Ada, 18 Parsel, Taşınm ...

Adresi : Kirazlı Köyü Karadere Mahallesi Kocaali / SAKARYA

Yüzölçümü : 1.322,09 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Kocaali Belediyesinin 1/1000 uygulama imar planı içinde değildir. 1/25000 ölçekli çevre düzeni planına göre dikili tarım alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 1.079.609,03 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 14:33 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 14:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/07/2026 - 14:33 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 05/08/2026 - 14:33

18/06/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.