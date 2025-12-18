T.C.KOCAELİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/4 Esas

Davacılar ASİYE TÜRKYILMAZ, ESMA ARSLANER, MUSTAFA AKDUMAN NAZİF AKDUMAN vekilleri tarafından bir kısım davalılar ile tebliğ imkansızlığı ile ulaşılamayan Fatih Bağım'a karşı Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Kurtdere mevkii, 169 ada, 59 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan bir adet betonarme ev, 1 adet betonarme ardiye, 2 ahşap garaj, bir adet ahşap samanlık ve kümes ile (Kocaeli 3. Sulh Hukuk Mahkemesi 2020/1021 Esas sayılı dosyasında aldırılmış olan 17/02/2023 tarihli bilirkişi raporunda belirtilen) 2 adet ceviz, 4 adet incir, 1 adet t.hurma, 1 adet erik, 1 adet ayva, 1 adet üvez, 1 adet ıhlamur, 2 adet vişne ve 2 adet üzüm olmak üzere toplam 15 adet ağacınmüvekkillerinin murisi ve ailesi tarafından yapıldığının tespiti istemi ile mahkememize açmış olduğu davada davalılardan 104****7448 TC kimlik numaralı Fatih Bağım'a çıkarılan tebligatların iade olması ve yapılan adres araştırmaları sonucunda da söz konusu kişinin tebliğe yarar adres tespiti yapılamadığından dava dilekçesininilanen tebliği ile işbu dava dilekçesine karşı ilanen tebliğin tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap verebileceğiniz, HMK nın 129. Maddesinde belirtilen hususları belirtir şekilde karşı cevaplarınızı ve HMK nın 117.maddesi gereğince ilk itirazlarınızı 2 hafta içerisinde mahkemeye iletmeniz bu süre içerisinde davaya cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazlarınızı sunamayacağınız ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu ihtar ve tebliğ olunur. 21/11/2025