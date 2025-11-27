T.C. KOCAELİ 2. İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KOCAELİ 2. İCRA HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/251 E.

İLAN MUHATABI

DAVALI : GAMAR NAKLİYAT AKARYAKIT OTOMOTİV TURİZM

İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-

(VD: 38******82)- Barbaros Mah. Seymen Sk. No:12 Körfez/Kocaeli

DAVACI : GEMİCİ DİZEL YAKIT SİSTEMLERİ OTOMOTİV MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ -

DİĞER DAVALILAR : 1- DENGE VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ -

: 2- BEŞİRE KUŞAKSIZ

3- FATMA KUŞAKSIZ

4-MAHMUT KUŞAKSIZ

DAVA TÜRÜ : İstihkak

Davacı 23/05/2025 tarihli dava dilekçesi ile; takip alacaklısınınKocaeliİcra Müdürlüğünün 2021/25204 (2015/9637) esas sayılı dosya borçlularıGamar Nakliyat Akaryakıt Oto Tur İnş Taah San Ve Tic Ltd Şti ileFatma Kuşaksız, Mahmut Kuşaksız ve Beşire Kuşaksızisimli kişiler aleyhine başlatmış olduğuicra takibineticesinde, dosyanın tarafı olmayanüçüncü şahıskonumundaki davacı Gemici Dizel Yakıt Sistemleri Otomotiv Makina Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin neredeyse 20yıldan beri aynı yerde kurumsal bir firmanın yetkili servisi olarakfaaliyette bulunduğu"İkitelli OSB Bağcılar Güngören San Sit 15. Blok No:39-41 Başakşehir/İstanbul" adresindeki işyerinde birtakım malları,borçlu şirkete ait 3 adet çek fotokopisinin çıkmış olması gerekçesiyle07.05.2025tarihinde haczedildiği, davacı Gemici Dizel Yakıt Sistemleri Otomotiv Makina Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin yapılan bu hacze itiraz ederek, söz konusu borçlularla hiçbir ilgi ve alakalarının bulunmadığını ifade ederekistihkak davası açmış olup;

Mahkememizce tüm araştırmalara rağmen adresiniz tespit edilemediğinden ilanen tebliğe karar verilmiştir.

Bu suretle;

- HMK.'nun 317. ve 318. mad. gereğince dava dilekçesine karşı ilan tarihinden itibaren yedi (7) gün sonra başlamak üzere iki hafta içinde cevap dilekçenizle birlikte tüm delillerinizi dayandığı vakıalarla birlikte açıkça ve sırasıyla bildirmeniz, elinizde bulunan delilleri dilekçenize eklemeniz başka yerden getirilecek belge ve dosyaların bulunabilmesi için bilgilere dilekçenizde yer vermeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere,

- HMK.nun 322/1 ,139, 150. maddeleri gereğince"Ön inceleme için duruşmaya gelmeniz,sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya geçerli bir özüre dayanarak gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve yokluğunuzda yargılamaya devam olunacağı hususuduruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Duruşma Günü : 03/02/2026

Duruşma Saati : 11:00

Duruşma Yeri : Kocaeli 2. İcra Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu-(Ek Bina)