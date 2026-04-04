T.C. KOCAELİ 6. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2026/127 Esas

KARAR NO : 2026/57

Davacı Razan Zayed vekili tarafından Ossama Alshaar aleyhine açılan boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına, tarafların müşterek çocuğu Kemal Alshaar, Kenan Alshaar ve Kerem Alshaar'ın velayetinin davacı anneye verilmesine, müşterek çocuklar ile baba arasında her ayın 1. Ve 3. Cumartesi günü sabah saat 09.00'dan pazar akşamı 18.00'a kadar, dini bayramların 2. Günü sabah saat 09.00'dan 3. Günü akşam 18.00'a kadar, babalar günü sabah saat 09.00'dan akşam saat 18.00'a kadar şahsi ilişki kurulmasına, müşterek çocukların her biri için ayrı ayrı hükmedilen 2.000,00 TL tedbir nafakasının karar kesinleşinceye kadar devamına, karar kesinleştikten sonra iştirak nafakası olarak davalı Ossama Alshaar'dan alınarak davacı Razan Zayed'e verilmesine, 41.336,00 TL yargılama giderinin 17.568,00 TL'sinin davalı Ossama Alshar'dan alınarak Hazineye irad kaydına, 23.768,00 TL'si ile 45.000,00 TL avukatlık ücretinin davalı Ossama Alshaar'dan alınarak davacı Razan Zayed'e ödenmesine karar verilmiştir.

Davalı Ossama Alshaar'a yargılama sürecince tebligat yapılamamış ve geçerli adresi de adres araştırmalarına rağmen bulunamamış, tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiştir, adı geçen davalıya işbu ilanın ilan tarihinden itibaren Tebligat Kanununun 31. Maddesi uyarınca 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği, davalı Ossama Alshaar'a karar tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.10/03/2026