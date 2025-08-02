T.C. KOCAELİ 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/268 Esas

DAVALILAR: EGEMEN ERYÜKSEL

6100 Sayılı HMK'nun 122 ve 127. maddeleri gereği dava dilekçesinin tarafınıza tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde HMK'nun 129. maddedesindeki unsurları içerir formatta dilekçe ile davaya cevaplarınızı usulü itirazlarınızı ve delilleriniziHMK 126. maddesi gereği davacı sayısı kadar suretleri ile mahkememize ibraz edebileceğiniz, HMK 122. maddesinin ikinci cümlesindeki iki haftalık kesin sürede cevap ve usuli itirazlarınızı ibraz etmez iseniz HMK'nun 128. maddesi gereği davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş ve 131. maddesi gereği cevap dilekçesi verir de ilk itirazları bildirmez iseniz ilk itirazlardan vazgeçmiş sayılacağınız, ayrıca HMK'nun 129/2. maddesi yollaması ile 121. maddeye göre cevap dilekçesinde gösterilen ve elinizde bulunan belgelerin asılları ile birlikte harç ve vergiye tabi olmaksızın davacı sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerini veya sadece örneklerini mahkemeye vermeniz ve başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın yapılması HMK'nun 140. maddesi gereği ön inceleme aşamasında delil ile ilgili eksikliğin tamamlanabileceği, aksi halde bu delillerden vazgeçmiş sayılacağı, ayrıca mahkememizce belirlenen 06/01/2026 günü saat 10:05'te yapılacak olan duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde HMK 150 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.