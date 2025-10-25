T.C. KOCAELİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KOCAELİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2025/391 Esas

Kocaeli 7.Asliye Hukuk Mahkemesinden

Davacı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekili tarafından davalı aleyhine mahkememize açılan Kamulaştırma Bedel Tespiti ve Tescil davasında;

Aşağıda yazılı kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın öncelikle 2942.Sayılı Yasanın (Değişik 4650) 8.maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş, ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.Maddesi gereğince mahkememizde aşağıda dosya numarası yazılı kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılmıştır.

Dosya No: 2025/391 İl:Kocaeli, İlçesi: İzmit , Mh.: Mehmetali Paşa Mahallesi

Parsel No: 243 Ada No:765

Maliklerin isim ve soyad: Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.

1- Tebligat ve ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemini İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir.

2- Husumet Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yöneltilecektir.

3- Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendiremedikleri taktirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.

4- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahibi adına Vakıflar Bankası İzmit Merkez E – 5 Şubesine yatırılacaktır.

5- Konuya veya taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilân tarihinden itibaren mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri, keyfiyet 2942.Sayılı Yasanın (Değişik 4650) 10.Maddesi uyarınca İLÂN OLUNUR. 07.10.2025