T.C. KOCAELİ 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KOCAELİ 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: E.28235393-2024/292-Ceza Dava Dosyası 16.07.2025

Konu: İLAN

Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan mahkememizin 24/10/2024 tarih, 2024/292 esas ve 2024/694karar sayılı kararı ile 5237 Sayılı TCK nun 142/2-h, 168/2, 62/1, 53/1-2-3, 63 maddeleri gereğince 2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına dair; hükmün tebliğ edildiği tarihten itibaren İKİ HAFTA içinde, Mahkememize doğrudan bir dilekçe verilmesi, ya da tutanağa geçirilmek üzere Mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunularak, yasa yoluna başvuracak kişi yargı sınırları dışında bulunuyor ise Mahkememize ulaştırılmak üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Mahkemesine bir dilekçe verilerek ya da tutanağa geçirilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Mahkemesi Zabıt Katibine beyanda bulunularak, taraf cezaevinde bulunuyor ise Mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi müdürlüğüne bir dilekçe verilerek Mahkememiz kararına karşı SAKARYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNE İSTİNAF kanun yoluna müracaat edilebileceği, bu şekilde süresi içerisinde İstinaf yoluna müracaat edilmediği taktirde hükmün kesinleşeceği Anayasa'nın 40/2; 5271 sayılı CMK'nın 34/2, 231/2 ve 232/6. maddeleri uyarınca sanığa ihtarı (ihtar edilemedi) şeklinde, tarafların yokluğunda, Cumhuriyet Savcısının huzurunda, istinaf yasa yolu açık olmak üzere hakkında karar verilen Atakişi ve Esli oğlu 01/01/1982 Azerbaycan doğumlu ATAKİŞİ AKŞIN tüm aramalara rağmen bulunamamış yokluğunda verilen mahkememize ait gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 Sayılı Tebliğat Kanununun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN tebliğine,

Anılan karar özetinin 7201 Sayılı Tebliğat Kanunun 31.maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra ilgiliye tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 16/07/2025