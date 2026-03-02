T.C. KONYA 10. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KONYA 10. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/180 Esas KARAR NO : 2026/116

Davacı HARUN BÜTÜN, Davalı BOUCHRA HOUSNI aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Mahkemenizce 18/02/2026 tarih ve 2026/116 sayılı gerekçeli karar davalı Bouchra Housnı'i yurt dışında bulunan adreslerine tebliğ yapılamadığı, Uyap üzerinden yapılan adres araştırmasında da yurt içinde ve yurt dışında tebliğe yarar ve mernis adreslerinin bulunmadığı ve tarafın yurt dışında bulunduğunun anlaşılması üzerine gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.Mahkememizin yukarıda tarih ve karar numarası yazılı kararı ile 1-Davanın KABULÜ İLE; Konya İli, Bozkır İlçesi, HAMZALAR Mahallesi, Cilt:37 , Hane:28 , BSN:72 'de nüfusa kayıtlı, MUSTAFA ve FATMA oğlu, BOZKIR 17/04/1993 doğumlu, 40606708764 TC kimlik nolu, HARUN BÜTÜN ile HMAD Kızı 16/10/1998 - doğumlu Fas uyruklu BOUCHRA HOUSNI'nın TMK 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA, 2-Davacının maddi tazminat ve manevi tazminat taleplerinden feragat ettiğinden bu hususta karar verilmesine yer olmadığına, karar verilmiş olup, kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde İSTİNAF Hukuk Dairesi Başkanlığına istinaf kanun yolu dilekçesi sunulmak üzere istinaf yolu açık olmakla ve son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra işbu tebliğin yapılmış sayılacağı ve bu sürenin bitimi ile öngörülen sürenin başlayacağı hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.