T.C. KONYA 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KONYA 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2025/301 Esas

DAVALI : FAHRİ SÜTCÜ ,İsmet ve Ayşe oğlu, 16/01/1965 dğm.lu, Tc. No: 36847857514

Mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen yurtiçi ve yurtdışı adresine dava dilekçesi ve tensip zaptı ekli davetiye çıkarılmış olup, adresinden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır.Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinde özetle; Davacı İclal Yıldız'ın onayı olmadan Konya ili Meram Büyükkovanağzı mah. 1786 ada 7 ve 8 parsel ile Konya ili Karatay ilçesi Nakiboğlu mah. 5682 ada 143 parsel sayılı taşınmazların davalı kardeşlerine satılmış gibi işlem yapıldığını, bu sebeple dava konusu taşınmazların tapu kayıtlarının iptali ile davacının payı oranında taşınmazların davacı adına tapuda tescilini talep ve dava etmiştir.

HMK 317 Mad. Gereğince dava dilekçesi ve ekleri ile 09/08/2024 tarihli tensip zaptının tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.