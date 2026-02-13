T.C. KONYA 12. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

T.C. KONYA12. İCRA DAİRESİ'NDEN

2025/6293 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/6293 Esas sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Konya İl, Selçuklu İlçe, HOCACİHAN Mahalle/Köy, 28515 Ada, 16 Parsel, 5 Nolu Bağımsız Bölüm Ana gayrimenkul 9.490,00 m2 arsa içerisinde ayrık nizamda inşa edilmiş dört bloktan oluşmaktadır. Bina bodrum kat +zemin kat + 16 normal katolup, bodrum katta otopark, sığınak ve teknik hacimler mevcuttur. Binada 68 adet bağımsız bölüm yer almaktadır. Binada asansörve dış cephe mantolaması bulunmaktadır. Kıymet takdiri istenen A Blok, 1. Kat,5 bağımsız bölüm numaralı taşınmaz, mesken onaylı projesinde 4 oda, 1 salon, mutfak, antre, hol, lavb.-wc, 2 banyo, giyinme odası ve 2 adet balkondan oluşmaktadır. Meskeninnet alanı 174,15 m2 olup. balkonlar dahil toplam brüt alanı 235,00 m2 dir.Giriş kapısı çelik,iç kapılar lake ve pencere doğramaları PVC'dir. Salon, odalar, mutfak, antre ve holde duvar kağıdı ile kaplı vaziyettedir. Zeminler salon ve odalarda laminat parke ile kaplı, mutfak, antre ve hol hacimlerinde seramik kaplı vaziyettedir. Mutfakta alt-üst mutfak dolabı ve mermer mutfak tezgahı mevcuttur. Isınma doğalgaz yakıtlı yerden ısıtma sistemi ile sağlamaktadır. Parsel üzerindeki binaya ait İlk Yapı Ruhsatı ise 26.04.2019 tarihli ve 362/97 nolu belge ile düzenlenmiştir. Taşınmazın konumlu olduğuHüseyin Harzami Sokak'a ait 2025 yılı emlak vergisine esas arsa m² birim değeri 2.544,93-TL'dir.Taşınmazın tam hisse değerinin 10.500.000 TL (On Milyon Beş Yüz Bin Türk Lirası) olacağı anlaşılmıştır.

Adresi: Şeker Mahallesi, Hüseyin HarzamiSokak, Stage Resıdence, A Blok, No:2A/5 Selçuklu/KONYA

Yüzölçümü: 9.490 m2

Arsa Payı: 43/4745

İmar Durumu: Selçuklu Belediyesi Resmi İnternet Sitesinde yer alan imar planında Taks:0.25, E:2.10, YEençok:17 Kat veKonut Sahasına isabet etmektedir.

Kıymeti: 10.500.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: (Şerhler ve beyanlar tapu kaydı gibidir.)

Artırma Bilgileri:

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 10:33 / Bitiş Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 10:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 10:33 / Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 10:33

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.