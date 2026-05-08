T.C.KONYA 2. AİLE MAHKEMESİ

T.C. KONYA2. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Sayı :2026/110 Esas

Konu : İlan Metni hk.

DAVALI : AIDA BAZARBAEVA - YABANCI KİMLİK NO:***80498***

SAİKAL ve ALIKUL kızı, 15/08/1977 dogumlu

Davacı, YAVUZ GEÇER ile Davalı, AIDA BAZARBAEVA arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Davacı vekilinin dava dilekçesinde özetle;Müvekkil ile davalının Türkiye’de resmi nikâh ile evlendiklerini, bu evlilikten bir müşterek çocuklarının bulunduğunu, müşterek çocuğun fiilen davalı anne ile birlikte yaşadığını, bu nedenle müvekkilin, velayet, nafaka ve kişisel ilişki düzenlenmesine ilişkin herhangi bir talebinin bulunmadığını, davalının Türkiye’de bulunmaması ve ortak hayata dönme yönünde herhangi bir irade ortaya koymaması nedeniyle ortak hayatın yeniden kurulmasının fiilen imkânsız olduğunu, bu nedenlerle Türk Medeni Kanunu’nun 166/1. maddesi uyarınca evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması nedeniyle boşanmaya karar verilmesini talep etmiş olup, ilan tarihinden 7 gün sonra cevap verme süreniz işlemeye başlayacak olup, 2 hafta içerisinde HMK'nın 129 maddesindeki şartları taşıyan dilekçe ile cevap vermeniz, cevap dilekçenize delillerinizi bildirmeniz, verilen kesin süre içerisinde cevap dilekçesi vermemeniz yada dilekçeniz de delil bildirmemeniz halinde cevap hakkından ve bildirmediğiniz her delilinizden vazgeçmiş sayılacağınız hususları tarafınıza ihtar ve ilanen tebliğ olunur.