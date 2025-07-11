T.C. KONYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2022/891 Esas

Konu: Davacı Ziadtin ORUÇ tarafından davalı Hazine aleyhine Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası açılmış olup,

Dava konusu, Konya İli, Meram İlçesi, Dere Mah. 40023 Ada 26 Parselde bulunan taşınmazı davacı Ziadtin ORUÇ kendi adına tapuya tescilini talep etmektedir.

Yukarıda sınırları belirtilen taşınmaz ile ilgili dava, mahkememizin 2022/891 esas sayılı dosyası ile devam etmekte olup duruşması 20/11/2025 günü saat 10:50'e bırakılmıştır.Türk Medeni Kanun'nun 713. maddesinin 4. fıkrası gereğince dava konusu yerde hak iddiasında bulunacak kişilerin son ilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde mahkememize başvurmaları hususu ilan olunur.