T.C. KONYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2022/917 Esas

Konu: Davacı, ÖZCAN ERGÜL ile Davalı, T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasında;

Dava konusu,Konya İli, Meram İlçesi, Dere Mah. 42307 Ada 10 Parsel içinde bulunan taşınmazı davacı Özcan ERGÜL kendi adına tapuya tescilini talep etmektedir.

Yukarıda sınırları belirtilen taşınmaz ile ilgili dava, mahkememizin 2022/917 esas sayılı dosyası ile devam etmekte olup duruşması 20/11/2025 günü saat 10:55'e bırakılmıştır. Türk Medeni Kanun'nun 713. maddesinin 4. fıkrası gereğince dava konusu yerde hak iddiasında bulunacak kişilerin son ilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde mahkememize başvurmaları hususu ilan olunur.