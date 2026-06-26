T.C. KONYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2025/2 Esas 24.06.2026

DAVALI : SİYASET TATLI- Mecit ve Zühre'den olma, 05/03/1958 d.lu, 563******636 Numaralı,

DURUŞMA GÜN VE SAATİ : 08/10/2026 tarih 10:05 saat

Davacı Bayram Tatlı tarafından açılan Konya ili Selçuklu İlçesi, Nişantaş mahallesi, 2666 Ada, 16 Parsel, 1 Numaralı Bağımsız Bölüm numaralı taşınmaz için Ortaklığın Giderilmesi davası açmıştır.

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden bulunamadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizde görülmekte olan davada duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.