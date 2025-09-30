T.C. KONYA 3. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2023/977 Esas

İLAN METNİ

Davacı Mehmet Kocatürk ileDavalı Aicha Boni arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle; Mahkememizin 05/02/2025 tarih 2023/977 Esas 2025/223 Karar sayılı ilamında;"

1- Davanın kabulü ile; KONYA İli, DOĞANHİSAR İlçesi, HARMAN Köyü/mah. Cilt 4, hane 77'de nüfusa kayıtlı, SÜLEYMAN ve MELEKŞAH'dan olma, 01/01/1954 doğumlu, 40786710564 T.C kimlik numaralı davacı MEHMET KOCATÜRK ile, EL MOKHTAR ve KHADIJA'dan olma 01/01/1966 doğumlu, Fas uyruklu, 99537975240 yabancı kimlik numaralı davalı AICHA BONI'nın M.K.166/1maddesi gereğince evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle BOŞANMALARINA,

2- Davada alınması gereken 615,40 TL harcın davacı tarafından yatırılan 179,90 TL harçtan mahsubu ile bakiye 435,50 TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,

3- Davacı tarafından yapılan 359,80 TL harç ve 8.426,00 TL posta, tebligat, basın ilan gideri olmak üzere toplam 8.785,80 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine,

4- Davacı davada kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden davacı vekili için AAÜT'ye göre verilen 30.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine,

Dair kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Konya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere" karar verildiği davalı Aicha Boni'ye ilanen tebliğ olunur.