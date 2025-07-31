T.C.KONYA 3. İCRA CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KONYA 3. İCRA CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2025/85 Esas

Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçundan Mustafa ve Emine oğlu, 01/06/1984 Konya doğumlu, İsmail İNLİDERE tüm aramalara rağmen bulunamamış, davetiye tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince sanığa ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Sanığın 03/11/2025 günü saat 09:03 de mahkememizde hazır olması hazır olmadığı takdirde CMK 195 mad.'ye göre yokluğunda yargılamaya devam olunarak karar verileceği, duruşma gün ve saatinin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu, İLAN OLUNUR.