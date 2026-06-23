T.C. KONYA 4. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/435

DAVALI : KHCADIJA CHAMROUNE (09/07/2000 doğumlu, Fas uyruklu)

Davacı MUHAMMED KİLLİK tarafından davalı KHCADIJA CHAMROUNE aleyhine açılan Boşanma (Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşanma) davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizin 09/04/2026 tarih ve 2025/435 Esas, 2026/234 Karar sayılı kararı ile;tarafların TMK'nun 166/1. maddesi gereğince boşanmalarına,alınması gereken harç 732,00 TL harçtan peşin alınan 615,40. TL harcın mahsubu ile bakiye 116,60. TL harcın davalıdan tahsili ile Hazineye irat kaydına, davacı tarafından yapılan 615,40. TL başvurma harcı, 615,40. TL peşin harç ile müzekkere masrafı ve ilanen tebligat masrafı olarak yapılan 24.222,00 TL olmak üzere toplam 25.452,80.TL yargılama giderlerinin davalıdan alınıp davacıya ödenmesine, gerekçeli kararın tebliği yerine geçmek üzere ilan tarihinden itibaren 7. günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize verilecek veya başka yer mahkemesince havale alınarak mahkememize gönderilecek dilekçe ile Konya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur.