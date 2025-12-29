T.C. KONYA 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı : 2023/386 Esas

Davacılar FATMA ATEŞ ve diğerleri ile Davalılar , BÜLENT ATEŞ, KONARSLAN... LTD.ŞTİ arasında görülmekte olan Menfi Tespit davasında; Mahkememizce 08/01/2024 tarihinde mahkememizin görevsizliğine, Konya Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesinin görevli olduğuna, gerekçeli kararın tebliği tarihinden itibaren iki hafta içerisinde istinaf yolu açık olarak karar verilmiş olup,davacılar vekili tarafından gerekçeli kararın istinaf edildiği,Eldeki davanın gerekçeli kararı ve davacılar vekilinin istinaf başvurusu ilanen tebliğ olunur.