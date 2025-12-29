T.C. KONYA 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2025/690 Esas

Konu : müzekkere

Davacı Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi ile Davalı İsa BİLGİÇ arasında görülmekte olan İtirazın İptali davasında tebliği adresi bulunmayan davalı İsa Bilgiç'e (T.C.396*****698) Mustafa ve Fatma oğlu, 15/08/1993 doğumlu, tebliğ yerine geçmek üzere; Eldeki davanın öninceleme duruşmasının 05/01/2026 günü saat 11:55'e bırakıldığının ihtarı ile,Duruşma günü ihtaren ilanen tebliğ olunur.