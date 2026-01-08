T.C. KONYA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KONYA 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2025/56 Tereke Satış

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNDE TASFİYENİN TATİLİ İLANI

MİRAS BIRAKANIN ADI VE ADRESİ: CELAL SAYIN - 57289161694

MAHKEMESİ : Ereğli(Konya) 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin

2021/1103 Esas, 2021/1999 Karar sayılı kararı.

Yukarıda belirtilen yazı ile tasfiye memuru olarak görevlendirilmem üzerine karar memurluğumuzun yukarıdaki sırasına kaydedilmiş ve tasfiye işlemlerine başlanmıştır.

Miras bırakanın adına kayıtlı menkul ve gayrimenkullerin, 3.şahıslardaki hak ve alacaklarının tespiti için gerekli araştırmalar yapılmıştır. Miras bırakanın adına kayıtlı menkul ve gayrimenkulün olmadığı herhangi bir hak ve alacağının bulunmadığı tespit edilmiştir.

Miras bırakanın bankalardaki mevduatları üzerine gerekli şerler işlenmesi için yazı yazılmış olup,bankalarda herhangi birmevduatına rastlanmamıştır. İİK.nın 217.maddesi gereğince miras bırakanın adına kayıtlı hiçbir mal varlığına rastlanamadığından terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinin tatiline karar verilmiştir.

İş bu ilanın yayın tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklılardan herhangi birisi tasfiye giderlerini peşin yatırmak kaydıyla terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyenin basit usulde devam ettirilmesini talep edebilir. Süresinde böyle bir talepte bulunulmadığı taktirde terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinin alacaklıları hakkında sıra cetveli yapılmaksızın ve alacaklılara aciz belgesi verilmeksizin İİK.nun 254.maddesi gereğince kapatılması için Sulh Hukuk Mahkemesine müracaat edileceği ilan olunur.