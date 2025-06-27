T.C.

KONYA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2021/1864 Esas

İ L A N

DAVALI : OSMAN TAŞÇI - Hasan ve Didare'den olma 01/04/1975 doğumlu, 15655157252 T.C. Kimlik Numaralı, Mahkememize açılan ve görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle;Davaya konu edilen Konya ili Karatay ilçesi 39 Mah. 20912 ada 7 kayıtlı taşınmazın satışı için mahkememize açılan davada verilen karar gereği adresinize çıkartılan tebligatlardan bir netice alınamadığından gerekçeli kararın ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

İş bu ilan gerekçeli karar tebliği yerine geçmek üzere ilan (tebliğ) tarihinden itibaren 2 haftalık süre içeresinde Konya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olduğu hususu İHTAREN TEBLİĞ OLUNUR.