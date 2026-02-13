T.C. KONYA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

T.C. KONYA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/1415 Esas

DAVALILAR: MEVLÜT ALİ GÖĞÜŞ - 22901310996 : AHMET GÖĞÜŞ - 22871311948

DURUŞMA TARİHİ VE SAATİ: 29/04/2026 - 10:35

Mahkememize görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle;Davaya konu edilen Konya ili Selçuklu ilçesi, Hocacihan Mahallesi, 20078 ada, 7 parselde kayıtlı taşınmazın satışı için mahkememize açılan davada verilen ara karar gereği davalıların adreslerine çıkartılan tebligatlardan bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.İş bu ilan dava dilekçesi ve duruşma günü tebliği yerine geçmek üzere ilan (tebliğ) tarihinden itibaren 2 haftalık süre içeresinde HMK 317 ve 318 maddeleri gereği tüm delillerinizi sunmanız, aksi halde delil bildirmekten, belirtilen bilgi ve belgeleri açıklamaktan ve vermekten vazgeçmiş sayılacağınız İHTAREN TEBLİĞ OLUNUR.