T.C. KONYA 6. İCRA CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

T.C. KONYA 6. İCRA CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2025/175 EsasKARAR NO: 2026/14

Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 05/01/2026 tarihli ilamı ile 5/1 maddesi gereğince 375.730,00 TL ADLİ PARA, ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI AÇMA YASAĞI (SÜRESİZ) cezası ile cezalandırılan Memet ve Bağdat oğlu, 12/12/1980 doğumlu, ADEM AKDAĞ'a karar tebliğ edilememiş tüm aramalara rağmen tebliğe yarar adresi tespit edilememiştir. 1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.