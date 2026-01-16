T.C. KONYA 7. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KONYA 7. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/1411 Esas

DAVALI: ABDULLAH ŞİMŞEK - Karatay/ KONYA

Hatice ŞİMŞEK tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Çekişmeli) davasında davalıya dava dilekçesinin ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiş olmakla; Tarafların boşanmalarına dair açılan davada ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 2 haftalık süre içinde varsa savunma ve cevap dilekçenizi mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağına karar verileceği

Duruşma günü olan 23/02/2026 günü saat 10:35'de mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmanız iş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.