T.C. KONYA 7. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. HAKKARİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/205 Esas

DAVALI: Hakkari Belediye Başkanlığı

Mahkememizin yukarıda numarası yazılı dava dosyasında verilen ara karar gereğince;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinize tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

DAVA DİLEKÇESİ

DAVACI: Halit Yıldırım (T.C.50*******94)

DAVALI: Hakkari Belediye Başkanlığı

DAVA KONUSU: Kamulaştırmasız El Atmadan Dolayı Tazminat Davası

DAVA DEĞERİ: 3.000,00 TL

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle ; Müvekkili Halit YILDIRIM'a ait Hakkari ili, Merkez ilçesi, Biçer Mahallesi Hakkari Van Yolu mevkiinde bulunan 257 Ada, 5 Parsel, M51d.20.c.2.b Paftada bulunan taşınmaza tapu ile malik olduğunu, Davalı kurum olan Hakkari Belediyesi tarafından yol genişletilmesinde kullanılmak sureti ile, müvekkile ait taşınmaza kamulaştırma işlemi yapılmadan haksız olarak el konulması üzerine müvekkilin söz konustu taşınmazdan faydalanması ve tasarruf etme imkanı kalmadığını, bu sebeplerleHakkari Merkez. Biçer Mahallesi Hakkari Van Yolu mevkiinde bulunan Ada

No:257 Parsel No:5 Pafta No: M51d.20.c.2.b olarak kayıtlı olan taşınmazın dava tarihi itibariyle 2.500 TL (Fazlaya ilişkin hakları saklı tutmak kaydıyla) kamulaştırmasız el atma bedelinin dava tarihi itibariyle işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı kurumdan alınarak davacıya ödenmesine, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 500,00-TL ecri misil bedelinin el atma tarihinden olmadığı takdirde dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak müvekkiline verilmesine, yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı taraf üzerine bırakılmasını talep ve dava etmiştir.

DURUŞMA ZAPTI

1-Mirasçılar Serhat Yıldırım ve Faik Yıldırım'ın en son bilinen adres durumuna göre dava dilekçesi ve son duruşma zaptının ilanen tebliğ edilerek dahili davacı olarak dosyaya dahil edilmelerine,

Bu nedenle duruşmanın 29/01/2026 günü saat 10:30'a bırakılmasına karar verildi.

Halit ve Muhsine oğlu, 12/10/1978 D.lu, 50113019314 T.C. Kimlik numaralı Faik Yıldırım ile Halit ve Muhsine oğlu, 10/04/1983 D.lu, 49978023888 T.C. Kimlik numaralı Serhat Yıldırım adlı davacı mirasçılarına ulaşılamadığından dava dilekçesi ve 19/12/2024tarihli duruşma zaptının tebliğ yerine geçmek üzere işbu ilanın yayınlanmasından itibaren yedi gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, geçerli bir mazeretiniz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği, yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve yokluğunuzda karar verilebileceği dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.