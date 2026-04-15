T.C. KONYA 7. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KONYA 7. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/1502 Esas

DAVALI : ESRA KESKİ - Meram/ KONYA

Hacı Mehmet KESKİ tarafından aleyhinize açılan Çekişmeli Boşanma davasında davalıya duruşma gününün ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiş olmakla;

Durusma Günü: 28/09/2026 günü saat: 10:55'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı,yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, Tarafların boşanmalarına ve müşterek çocukların velayetinin davacı babaya verilmesine dairaçılan davada ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 2 haftalık süre içinde varsa savunma ve cevap dilekçenizi mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağına karar verileceği ve iş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 (yedi ) gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.