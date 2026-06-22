T.C.KONYA 7. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. KONYA 7. AİLE MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO : 2025/1597 Esas
DAVALI : MERVE SELEK- Karatay/ KONYA
Davacı tarafından aleyhinize açılan Çekişmeli Boşanma davasında tarafınıza dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiş olmakla;
Tarafların boşanmalarına ve müşterek çocuğun velayetinin davacı babaya verilmesine dairaçılan davada ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 2 haftalık süre içinde varsa savunma ve cevap dilekçenizi mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağına karar verileceği ve iş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.