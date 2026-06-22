T.C.KONYA 7. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KONYA 7. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/1597 Esas

DAVALI : MERVE SELEK- Karatay/ KONYA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Çekişmeli Boşanma davasında tarafınıza dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiş olmakla;

Tarafların boşanmalarına ve müşterek çocuğun velayetinin davacı babaya verilmesine dairaçılan davada ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 2 haftalık süre içinde varsa savunma ve cevap dilekçenizi mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağına karar verileceği ve iş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.