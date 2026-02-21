T.C. KONYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 4. CEZA DAİRESİ'NDEN

Dosya No : 2025/2646 Karar No : 2026/30

Nitelikli Yağma, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme ve Mala Zarar Verme suçlarından sanıklar Mehmet Askeri KORHAN ve Akif ŞAHİN hakkında Ereğli(Konya) 2.Ağır Ceza Mahkemesine açılan davanın yapılan yargılaması sonunda verilen kararın istinaf edilmesi sebebiyle Dairemizce yapılan inceleme sonunda verilen kararın müştekiler Eslamuddın AMANUDDIN ve Hasan AYMEN'e normal usullerde tebliğ edilememesi nedeniyle ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Ereğli(Konya) 2.Ağır Ceza Mahkemesinin 2025/235 E. 2025/226 K. sayılı kararı ile sanıklar hakkında mahkumiyet, beraat ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması şeklinde Konya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği, Dairemizin 07/01/2026 tarih ve 2025/2646 (E) 2026/30 (K) sayılı ilamı müştekiler Alam Khan Muradı ve Hasan Aymen'e yönelik;

Nitelikli Yağma suçundan kurulan beraat hükümlerine yönelik yapılan istinaf başvurularının esastan reddine,

Yağma ve mala zarar verme suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik istinaf başvurularının yargılama giderleri yönünden düzeltilerek esastan reddine,

Konut Dokunulmazlığını İhlal suçu yönünden ise hüküm kurulmasına yer olmadığına,

Dair, temyiz yolu açık olmak üzere, mala zarar verme suçu yönünden ise kesin olmak üzere karar verilmiştir. Karar sanıklar müdafileri tarafından temyiz edilmiştir.

Müştekiler Eslamuddın AMANUDDIN ve Hasan AYMEN'e normal usullerde tebliğ yapılamadığından ve mernis adreslerinin de bulunmadığı anlaşıldığından;

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. Maddesine göre ilgilinin bilgisine en emin bir şekilde ulaşılabileceği gazetede ilanen tebliğine, son ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, "Yağma" ve "Konut Dokunulmazlığını İhlal" suçları yönünden, kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde, verilen hükme dair Dairemize bir dilekçe verilmesi ya da zabıt kâtibine beyanda bulunup tutanak tutturup hâkime onaylatmak veya bir başka İlk Derece Ceza Mahkemesi ya da Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi aracılığıyla dilekçe gönderilmek, ilgililerin cezaevinde bulunması halinde ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunarak tutanak tutturmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle Yargıtay'a TEMYİZ kanun yolu açık olduğu ilanen tebliğ olunur.