T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2024/91 SATIŞ
Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/91 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Konya İl, Karatay İlçe, YENİCE Mahalle/Köy, 0 Ada, 1421 Parsel, sayılı tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi: Yenice Köyü, Aksaray Yolu MevkiiKaratay / KONYA
Yüzölçümü: 34.700 m2
Arsa Payı: Tam
İmar Durumu: 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Tarım alanı sahası olarak belirtilmektedir.
Kıymeti: 5.000.000,00 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 11/11/2025 - 10:08
Bitiş Tarih ve Saati: 18/11/2025 - 10:08
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 09/12/2025 - 10:08
Bitiş Tarih ve Saati: 16/12/2025 - 10:08
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Konya İl, Karatay İlçe, SURUÇ Mahalle/Köy, 0 Ada, 1294 Parsel, sayılı tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi: Suruç Köyü, Obruk Yolu Mevkii Karatay / KONYA
Yüzölçümü: 110.000 m2
Arsa Payı: Tam
İmar Durumu: 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Tarım alanı ve Sulama alanı sahası olarak belirtilmektedir.
Kıymeti: 13.000.000,00 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 11/11/2025 - 11:08
Bitiş Tarih ve Saati: 18/11/2025 - 11:08
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 09/12/2025 - 11:08
Bitiş Tarih ve Saati: 16/12/2025 - 11:08
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.