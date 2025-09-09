T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/91 SATIŞ

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/91 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Konya İl, Karatay İlçe, YENİCE Mahalle/Köy, 0 Ada, 1421 Parsel, sayılı tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi: Yenice Köyü, Aksaray Yolu MevkiiKaratay / KONYA

Yüzölçümü: 34.700 m2

Arsa Payı: Tam

İmar Durumu: 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Tarım alanı sahası olarak belirtilmektedir.

Kıymeti: 5.000.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 11/11/2025 - 10:08

Bitiş Tarih ve Saati: 18/11/2025 - 10:08

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 09/12/2025 - 10:08

Bitiş Tarih ve Saati: 16/12/2025 - 10:08

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Konya İl, Karatay İlçe, SURUÇ Mahalle/Köy, 0 Ada, 1294 Parsel, sayılı tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi: Suruç Köyü, Obruk Yolu Mevkii Karatay / KONYA

Yüzölçümü: 110.000 m2

Arsa Payı: Tam

İmar Durumu: 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Tarım alanı ve Sulama alanı sahası olarak belirtilmektedir.

Kıymeti: 13.000.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 11/11/2025 - 11:08

Bitiş Tarih ve Saati: 18/11/2025 - 11:08

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 09/12/2025 - 11:08

Bitiş Tarih ve Saati: 16/12/2025 - 11:08

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.