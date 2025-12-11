T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

2025/239 SATIŞ

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/239 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, ARAPÖLDÜREN Mahalle/Köy, 21284 Ada, 12 Parsel, Zemin kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm sayılı dükkan nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Aydoğdu Mahallesi, Nakkaş Nigari Sokak, No: 2B Meram / KONYA

Yüzölçümü : 106 m2

Arsa Payı : 100/1153

İmar Durumu : Ana taşınmaz Ticaret + Konut Alanı sahasına isabet etmektedir.

Kıymeti : 7.800.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 10:21

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 10:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 10:21

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 10:21

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, ARAPÖLDÜREN Mahalle/Köy, 21284 Ada, 12 Parsel, Zemin kat 2 Nolu Bağımsız Bölüm sayılı depolu dükkan nitelitli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Aydoğdu Mahallesi, Nakkaş Nigari Sokak, No: 2A Meram / KONYA

Yüzölçümü : 183 m2

Arsa Payı : 100/1153

İmar Durumu : Ana taşınmaz Ticaret + Konut Alanı sahasına isabet etmektedir.

Kıymeti : 8.800.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 11:21

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 11:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 11:21

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 11:21

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, ARAPÖLDÜREN Mahalle/Köy, 21284 Ada, 12 Parsel, 1. kat 4 Nolu Bağımsız Bölüm mesken nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Aydoğdu Mahallesi, Arapöldüren Caddesi, No: 55/2 Meram / KONYA

Yüzölçümü : 112 m2

Arsa Payı : 100/1153

İmar Durumu : Ana taşınmaz Ticaret + Konut Alanı sahasına isabet etmektedir.

Kıymeti : 3.700.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 12:21

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 12:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 12:21

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 12:21

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, YORGANCI Mahalle/Köy, 20242 Ada, 4 Parsel, Zemin kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm mesken nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Durunday Mahallesi, Nevcivan Sokak, No: 25/1 Meram / KONYA

Yüzölçümü : 115 m2

Arsa Payı : 1/2

İmar Durumu : Ana taşınmaz Konut Alanı sahasına isabetetmektedir.

Kıymeti : 6.300.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 13:37

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 13:37 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 13:37

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 13:37

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, YORGANCI Mahalle/Köy, 20242 Ada, 4 Parsel, 1.kat 2 Nolu Bağımsız Bölüm mesken nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Durunday Mahallesi, Nevcivan Sokak, No: 25/2 Meram / KONYA

Yüzölçümü : 115 m2

Arsa Payı : 1/2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Ana taşınmaz Konut Alanı sahasına isabet etmektedir.

Kıymeti : 7.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 14:37

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 14:37 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 14:37

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 14:37

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, HARMANCIK Mahalle/Köy, 26528 Ada, 5 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Harmancık Mahallesi, Şht. Selam Kemer Sokak, No: BilaMeram / KONYA

Yüzölçümü : 690 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :1/1000 lik planda 2 KAT AYRIK MESKEN SAHASI isabet etmektedir.

Kıymeti : 5.600.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 10:16

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 10:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 10:16

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2026 - 10:16

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, HARMANCIK Mahalle/Köy, 26528 Ada, 6 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Harmancık Mahallesi, Şht. Selam Kemer Sokak, No: Bila Meram / KONYA

Yüzölçümü : 691 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :1/1000 lik planda 2 KAT AYRIK MESKEN SAHASI isabet etmektedir.

Kıymeti : 5.600.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 11:16

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 11:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 11:16

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2026 - 11:16

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, HARMANCIK Mahalle/Köy, 26530 Ada, 2 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Harmancık Mahallesi, Güreşenli Sokak, No: Bila Meram / KONYA

Yüzölçümü : 692 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/1000 lik planda 2 KAT AYRIK MESKEN SAHASI isabet etmektedir.

Kıymeti : 5.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 12:16

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 12:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 12:16

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2026 - 12:16

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, HARMANCIK Mahalle/Köy, 37430 Ada, 5 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Harmancık Mahallesi, Sayar Sokak, No: Bila Meram / KONYA

Yüzölçümü : 527,14 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/1000 lik planda 2 KAT AYRIK MESKEN SAHASI isabet etmektedir.

Kıymeti : 4.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 13:34

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 13:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 13:34

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2026 - 13:34

10 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, HARMANCIK Mahalle/Köy, 37430 Ada, 6 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Harmancık Mahallesi, Sayar Sokak, No: Bila Meram / KONYA

Yüzölçümü : 554,10 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :1/1000 lik planda 2 KAT AYRIK MESKEN SAHASI isabet etmektedir.

Kıymeti : 4.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 14:34

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 14:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 14:34

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2026 - 14:34

11 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, HARMANCIK Mahalle/Köy, 37430 Ada, 8 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Harmancık Mahallesi, Mübaşır Sokak, No: BilaMeram / KONYA

Yüzölçümü : 471,79 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/1000 lik planda 2 KAT AYRIK MESKEN SAHASI isabetetmektedir.

Kıymeti : 3.800.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2026 - 10:08

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2026 - 10:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 10:08

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 10:08

12 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, HARMANCIK Mahalle/Köy, 37430 Ada, 9 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Harmancık Mahallesi, Mübaşır Sokak, No: Bila Meram / KONYA

Yüzölçümü : 532,35 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/1000 lik planda 2 KAT AYRIK MESKEN SAHASI isabetetmektedir.

Kıymeti : 3.800.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2026 - 11:08

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2026 - 11:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 11:08

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 11:08

13 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, KARAHÜYÜK Mahalle/Köy, 23683 Ada, 1 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Karahüyük Mahallesi, Ay Sokak, No: Bila Meram / KONYA

Yüzölçümü : 700 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/1000 lik planda 2 KAT AYRIK MESKEN SAHASI isabet etmektedir.

Kıymeti : 5.600.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2026 - 12:08

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2026 - 12:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 12:08

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 12:08

14 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, SİLLE Mahalle/Köy, 28647 Ada, 1 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Silleparsana Mahallesi, Beyoğlu Sokak, No: Bila Meram / KONYA

Yüzölçümü : 1.677 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/1000 lik planda 2 KAT AYRIK MESKEN SAHASI isabet etmektedir.

Kıymeti : 20.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2026 - 13:34

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2026 - 13:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 13:34

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 13:34

15 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, DOKUZ Mahalle/Köy, 43035 Ada, 21 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Dokuz Mahallesi Selçuklu Meram / KONYA

Yüzölçümü : 16.899,18 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/25000 Ölçekli Nazım imar planında GELİŞME KONUT SAHASI isabet etmektedir.

Kıymeti : 10.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2026 - 14:34

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2026 - 14:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 14:34

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 14:34

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.