T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

2025/280 SATIŞ

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/280 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, HATUNSARAY Mahalle/Köy, 441 Ada, 1 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Hatunsaray Mahallesi Meram Meram / KONYA

Yüzölçümü : 7.993,19 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/25.000 lik nazım imar planında Tarım Alanı Sahasına isabet etmektedir.

Kıymeti : 1.200.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 12:13

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 12:13

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 12:13

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 12:13

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, KAVAK Mahalle/Köy, 135 Ada, 5 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Kavak Mahallesi Meram Meram / KONYA

Yüzölçümü : 31.392,61 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/25.000 lik nazım imar planında Tarım Alanı Sahasına isabet etmektedir.

Kıymeti : 4.800.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 10:07

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2026 - 10:07

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 10:07

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 10:07

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, KARAAĞAÇ Mahalle/Köy, 123 Ada, 31 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Karaağaç Mah Ortagöğüs Mevkii Meram / KONYA

Yüzölçümü : 14.376,89 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/25.000 lik nazım imar planında Tarım Alanı Sahasına isabet etmektedir.

Kıymeti : 1.100.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 11:07

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2026 - 11:07

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 11:07

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 11:07

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, KARAAĞAÇ Mahalle/Köy, 123 Ada, 33 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Karaağaç Mah Ortagöğüs Mevkii Meram / KONYA

Yüzölçümü : 21.336,77 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/25.000 lik nazım imar planında Tarım Alanı Sahasına isabet etmektedir.

Kıymeti : 1.650.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 12:07

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2026 - 12:07

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 12:07

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 12:07

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.