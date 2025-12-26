T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN
2025/280 SATIŞ
Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/280 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, HATUNSARAY Mahalle/Köy, 441 Ada, 1 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Hatunsaray Mahallesi Meram Meram / KONYA
Yüzölçümü : 7.993,19 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/25.000 lik nazım imar planında Tarım Alanı Sahasına isabet etmektedir.
Kıymeti : 1.200.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 12:13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 12:13
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 12:13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 12:13
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, KAVAK Mahalle/Köy, 135 Ada, 5 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Kavak Mahallesi Meram Meram / KONYA
Yüzölçümü : 31.392,61 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/25.000 lik nazım imar planında Tarım Alanı Sahasına isabet etmektedir.
Kıymeti : 4.800.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 10:07
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2026 - 10:07
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 10:07
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 10:07
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, KARAAĞAÇ Mahalle/Köy, 123 Ada, 31 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Karaağaç Mah Ortagöğüs Mevkii Meram / KONYA
Yüzölçümü : 14.376,89 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/25.000 lik nazım imar planında Tarım Alanı Sahasına isabet etmektedir.
Kıymeti : 1.100.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 11:07
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2026 - 11:07
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 11:07
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 11:07
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, KARAAĞAÇ Mahalle/Köy, 123 Ada, 33 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Karaağaç Mah Ortagöğüs Mevkii Meram / KONYA
Yüzölçümü : 21.336,77 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/25.000 lik nazım imar planında Tarım Alanı Sahasına isabet etmektedir.
Kıymeti : 1.650.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 12:07
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2026 - 12:07
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 12:07
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 12:07
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.