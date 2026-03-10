T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

2025/298 SATIŞ

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/298 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, DURUNDAY Mahalle/Köy, 48276 Ada, 3 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Durunday Mahallesi, Salihpaşa Sokak, No: 7 Meram / KONYA

Yüzölçümü : 500,03 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :1/1000 lik uygulama imar planında mesken sahasıdır. Plan notunda III. Derece Doğal sit Alanına isabet ettiği belirtilmektedir. İnşaat parametresi E: 0.15, Ayrık-İkiz nizam, 2 kat, mesken olarak belirlenmiş.

Kıymeti : 5.220.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 11:58 / Bitiş Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 11:58

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 11:58 / Bitiş Tarih ve Saati : 12/05/2026 - 11:58

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.