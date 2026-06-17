T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2026/27 SATIŞ

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/27 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, KEYKUBAT Mahalle/Köy, 32436 Ada, 7 Parsel, C 2 blok, 1.kat, 3 Nolu Bağımsız bölüm mesken nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Araplar Mahallesi, Yeni Kayacık Sokak No: 12Ca/3 Karatay / KONYA

Yüzölçümü : 101,67 m2

Arsa Payı : 89,75

İmar Durumu :Ana taşınmaz 6 kat Konut alanı sahasına isabet etmektedir.

Kıymeti : 5.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 10:26 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 10:26 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 10:26 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 10:26

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.