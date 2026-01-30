T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

2025/135 SATIŞ

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/135 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, KARAASLAN ÜZÜMCÜ Mahalle/Köy, 34612 Ada, 1 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Karaaslan Mahallesi, Işık Sokak No: Bila Karatay / KONYA

Yüzölçümü : 1.227,59 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/1000 uygulamalı imar planının bulunmaktadır, imar planında 3 kat ayrık mesken alanı;içeresinde yer almaktadır.

Kıymeti : 7.400.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 10:23 / Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 10:23

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 10:23 / Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 10:23

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, KARAASLAN ÜZÜMCÜ Mahalle/Köy, 34613 Ada, 1 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Karaaslan Mahallesi, Işık Sokak No: Bila Karatay / KONYA

Yüzölçümü : 464,63 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/1000 uygulamalı imar planının bulunmaktadır, imar planında 3 kat ayrık mesken alanı;içeresinde yer almaktadır.

Kıymeti : 2.800.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 11:23 / Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 11:23

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 11:23 / Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 11:23

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, KARAASLAN ÜZÜMCÜ Mahalle/Köy, 34622 Ada, 1 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Karaaslan Mahallesi, Akalın Sokak No: BilaKaratay / KONYA

Yüzölçümü : 568,99 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :1/1000 uygulamalı imar planının bulunmaktadır, imar planında 3 kat ayrık mesken alanı; içeresinde yer almaktadır.

Kıymeti : 3.413.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 12:23 / Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 12:23

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 12:23 / Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 12:23

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, KARAASLAN ÜZÜMCÜ Mahalle/Köy, 34622 Ada, 2 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Karaaslan Mahallesi, Akalın Sokak No: Bila Karatay / KONYA

Yüzölçümü : 596,97 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/1000 uygulamalı imar planının bulunmaktadır, imar planında 3 kat ayrık mesken alanı;içeresinde yer almaktadır.

Kıymeti : 3.582.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 10:17 / Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2026 - 10:17

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 10:17 / Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 10:17

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, KARAASLAN ÜZÜMCÜ Mahalle/Köy, 34628 Ada, 6 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Karaaslan Mahallesi, No: Bila Karatay / KONYA

Yüzölçümü : 448,86 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/1000 uygulamalı imar planının bulunmaktadır, imar planında 3 kat ayrık mesken alanı;içeresinde yer almaktadır.

Kıymeti : 2.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 11:17 / Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2026 - 11:17

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 11:17 / Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 11:17

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, KARAASLAN ÜZÜMCÜ Mahalle/Köy, 34638 Ada, 7 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Karaaslan Mahallesi, No: Bila Karatay / KONYA

Yüzölçümü : 1.456,15 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/1000 uygulamalı imar planının bulunmaktadır, imar planında 3 kat ayrık mesken alanı;içeresinde yer almaktadır.

Kıymeti : 8.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 12:17 / Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2026 - 12:17

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 12:17 / Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 12:17

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, KARAASLAN ÜZÜMCÜ Mahalle/Köy, 34645 Ada, 1 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Karaaslan Mahallesi, No: Bila Karatay / KONYA

Yüzölçümü : 1.399,70 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/1000 uygulamalı imar planının bulunmaktadır, imar planında 3 kat ayrık mesken alanı; içeresinde yer almaktadır.

Kıymeti : 8.120.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 13:32 / Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2026 - 13:32

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 13:32 / Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 13:32

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.