T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZ SATIŞI

T.C.

KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/69 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/69 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, YAYLAPINAR Mahalle/Köy, 39239 Ada, 1 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Yaylapınar Süleymaniye Mahallesi, Mezitli Sokak No: 12 Ve Düzlem Sokak No:17 Meram / KONYA

Yüzölçümü : 1.225,78 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/1000 Ölçekli İmar Uygulama Planında, 2 KAT İKİZ AYRIK NİZAM, Mesken Sahasında Kalmaktadır.

Kıymeti : 9.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2025 - 10:23 - Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2025 - 10:23

2.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2025 - 10:23 - Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2025 - 10:23

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.