T.C. KÖRFEZ 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.KÖRFEZ 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: E.93274113-2022/460-Ceza Dava Dosyası 02.04.2026

KARAR ÖZETİ

Körfez 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 08/01/2026 tarih, 2022/460 Esas - 2026/11 Sayılı Kararı ile Sanık Hazrat Mohammad AHMADI hakkında yapılan yargılama sonucu Şantaj suçundan "Beraat", Cinsel Taciz suçundan "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, 5 Yıl Denetim Süresine tabi tutulmasına" karar verilmiş olup, sanık tüm aramalara rağmen bulunamamış ve adresi meçhul oluğundan, kararın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 maddesi gereğince sanığa tebliğ edilmesi, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra ilamın tebliğ edilmiş sayılacağı, karara karşı tebliğden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek dilekçeyle veya mahkememiz zabıt katibine tutanakla tevsik olunacak ve hakim tarafından onaylanacak beyanla, mahkememiz yargı sınırları dışında bulunanların ise en yakın Asliye Mahkemesine dilekçe vererek veya zabıt katibine beyanda bulunarak İSTİNAF kanun yoluna gidilebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.