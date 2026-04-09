T.C. KÖRFEZ 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.KÖRFEZ 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

SAYI: E.51427436-2024/646 - Ceza Dava Dosyası 06.04.2026

Körfez 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2024/646 Esas - 2025/510 Karar sayılı Kararı ile Sanık Bilgin KOÇ hakkında "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan yapılan yargılama sonucu "3 Yıl Hapis Ceza ile Cezalandırılmasına" ve hakkında TCK'nun 53. ve 58. Maddelerinin maddelerinin uygulanması ile Adli Emanetin 2024/360, 2022/860 ve 2023/2438 sırasında kayıtlı eşyaların müsaderesine karar verilmiş, ancak sanık tüm aramalara rağmen bulunamamış ve adresi meçhul olduğundan, kararın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 maddesi gereğince sanığa tebliğ edilmesi, karara karşı tebliğden itibaren 2 hafta içerisine mahkememize verilecek beyanla, mahkememiz yargı sınırları dışında bulunanların ise en yakın Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe vererek veya zabıt katibinde beyanda bulunarak İSTİNAF kanun yoluna gidilebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.