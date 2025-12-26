T.C. KÖRFEZ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

BAKANLIK MUHABERE BÜROSU

Sayı : B.M. 2025/1736 24.12.2025

Konu : Engin KARSLI

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık ve HSK Muhabere Bürosunun 28/11/2025 tarih ve B.M.2025/20951 sayılı yazı ve ekinde bulunan Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 27.11.2025 tarih ve 2025/2204/80933 sayılı yazısı ile Körfez Asliye Hukuk Mahkemesi (İcra Hukuk) Disiplin Amirliği'nin 31.10.2025 tarihli ve 2024/304 sayılı kararı ile 27.11.2025 tarihli ve 86208700-903-08-02[01]-0288-2025/2201 sayılı savunma istem yazısının Körfez İcra Müdür Yardımcısı iken müstafi sayılan Engin Karslı'nın öncelikle bizzat kendisine tebliğini, bulunamadığı takdirde zabıta marifetiyle adres araştırması yapılarak belirlenen Mernis adresine tebliğini, Mernis adresinin de olmaması hâlinde 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri gereğince ilânen tebliğ edilmesi istendiğinden, şahsa ait GSM operatöründen kendisine ulaşılamadığı, kolluk kuvvetince yapılan araştırmada MERNİS adresinin bulunamadığı, mevcut adreslerinin tespit edilemediği, bu nedenle 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve 31. maddeleri gereğince , Türkiye Geneli 50.000 üstü tirajlı gazetede, Türkiye Geneli internet sitesindebir defaya mahsus olmak üzere İLANEN TEBLİĞİ, kararın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususları ilanen tebliğ olunur.