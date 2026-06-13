T.C. KORKUTELİ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2023/505 Esas

Davacı vekili tarafından, dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, İmecik Mah. 1337 parsel, 3641 parsel, 4173 parsel, 4505 parsel, 5005 parsel, 5633 parsel, 7486 parsel, 7993 parsel, 8009 parsel, 8550 parsel, 246 parsel, 825 parsel, 878 parsel, 1243 parsel, 1244 parsel, 1594 parsel, 1825 parsel, 2254 parsel, 2386 parsel, 2949 parsel, 3137 parsel, 3337 parsel,3834 parsel, 4302 parsel, 4487 parsel, 6657 parsel, 6713 parsel, 6907 parsel, 7167 parsel, 8092 parsel, 8615 parsel, 8751 parsel, 8867 parsel, 9834 parsel, Avdan Mah. 2267 parsel ve Yazır Mah. 1268 parsel sayılı taşınmazların ortaklığın satış suretiyle giderilmesini mahkememizden talep ve dava edilmiştir.

Dahili davalı Kadir ZORBAZ'a (21400315174 T.C kimlik numaralı) duruşmanın atılı bulunduğu, 15/09/2026 günü saat 13:45'de Korkuteli Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmanız veya bir vekil tarafınızdan temsil edilmeniz, edilmediğiniz takdirde tahkikat ve yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve hüküm verileceği, dava dilekçesi, dahili davalı dilekçesi, tensip zaptı ve bilirkişi raporu duruşma günü ve saati tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.09.06.2026