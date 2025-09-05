T.C. KOVANCILAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KOVANCILAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/276 Esas 08/07/2025

Davalı Orhan Dilek'e gösterilen adreste tebliğat yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan tebliğatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup;

"Davacı tarafından davalı aleyhine açılan davanın KABULÜNE,

1-Elazığ İli, Karakoçan ilçesi, Alabal mahalle/köyü, cilt no:14, hane no:17, BSN;64'de nüfus kayıtlı 141*****662 T.C. kimlik numaralı SEMRA DİLEK ile aynı yer BSN:27'de kayıtlı 142*****028 T.C. Kimlik numaralı ORHAN DİLEK'in boşanmalarına ilişkin Metz Temyiz Mahkemesi Sarreguemınes Yüksek Mahkemesi'nin 10/03/2011 tarih ve II. 09/01875 tarihli boşanma kararının TANINMASI VE TENFİZİNE,

2-Tanıma ve tenfiz kararının 5718 sayılı yasanın 56. Maddesi gereği yabancı mahkeme ilamının altına yazılmasına,

3-Harçlar kanunu gereğince peşin alınması gereken 615,40 TL harçtan davanın açılması sırasında peşin yatırılan 427,60 TL harcın mahsubuyla geriye kalan 187,80 TL'nin davacıdan alınarak hazineye irat kaydına,

4-Davacı tarafın yargılama gideri ve vekalet ücreti talepleri bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına, yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,

5-HMK 333 maddesi gereğince sarf edilmeyen tutarın karar kesinleştiğinde istek halinde ilgilisine iadesine,

Mahkememizin bu kararına karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde (HMK 345/1), mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemesine dilekçe verilmek suretiyle Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Hukuk Dairesince incelenmek üzere tarafların istinaf yasa yoluna başvuru hakkı bulunduğunadair, davacı vekilinin yüzüne karşı , davalı tarafın yokluğunda verilen karar açıkça okunup anlatıldı. 14/05/2025"

Tebligatın, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.