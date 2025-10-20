T.C. KOVANCILAR SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2025/118

Dahili davalı 29362538020 TC kimlik nolu Sabri Yalçın için tebligat yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan tebliğatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup mirasçıya duruşmanın bırakıldığı 05/01/2026 günü saat 09:05'e mahkememizde bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi takdirde yokluğunda devam olunacağı ilan olunur. 14/10/2025