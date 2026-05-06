T.C. KOYULHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/7 Esas 15.04.2026

Dosya No Mevki Ada/ Parsel Vasfı Yüz Ölçüm Maliki 2025/7 Sivas/ Koyulhisar İlçesi Camiikebir Mahallesi 163 ada 14 parsel Susuz tarla 7.649,22 m2 lik alanda 745,88 m2 lik alanının kamulaştırılması Vedat ERGİN ve Diğerleri

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: EPDK

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

A)Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde), iş bu tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlerine idare yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz, B) Açılacak bu davalarda husumetin EPDK'ya yöneltilmesi gerekeceği, C) Kamulaştırma kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde) kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda davası açtığınız takdirde dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan hazine adına tescil edileceği, D) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli adınıza Ziraat Bankası Koyulhisar şubesinden adına yatırılacağı, E) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi, F) Bu konuda hak iddia eden kimselerin mahkememize müracaat etmeleri 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

